Lautaro Martinez domina Inter-Monza, bene Dumfries – GdS

Inter-Monza ha visto una prestazione davvero convincente da parte dei nerazzurri, che hanno conquistato la vittoria per 2-0 grazie soprattutto a un grande Lautaro Martinez. Secondo la Gazzetta dello Sport, bene però anche Dumfries e i nuovi arrivati.

PAGELLE – Non può che essere Lautaro Martinez il migliore in campo di Inter-Monza, con una doppietta che fa subito capire come la fase offensiva dei nerazzurri passi proprio dai suoi piedi: 7.5 per lui. 7 per Denzel Dumfries, che scaccia i dubbi del precampionato con una grande prestazione, condita anche dall’assist per il primo gol. Stesso voto per Marko Arnautovic, che mostra ottime giocate e tutta la sua voglia di Inter. 6,5 per Thuram, tocchi deliziosi e ripartenze in campo aperto, ma deve ancora riempire l’area. 6 infine per Cuadrado, che mostra personalità sotto i fischi di San Siro, e Sommer, attento nel finale su Caprari ma che ancora non dà sensazione di sicurezza.

Fonte: Gazzetta dello Sport, Davide Stoppini