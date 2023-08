Lautaro Martinez domina con Osimhen: è già sfida tra Inter e Napoli? − GdS

Lautaro Martinez, così come Victor Osimhen, ha detto no all’Arabia Saudita e si è subito imposto in Serie A. È già sfida tra Inter e Napoli?

SFIDA − Lautaro Martinez, da capitano, ha firmato la prima vittoria stagionale dell’Inter. Alla prima a San Siro non ha deluso e ha subito sfidato Victor Osimhen. A fare il punto suoi due attaccanti, dopo la prima doppietta stagionale, è stata La Gazzetta dello Sport che parla già di sfida tra Inter e Napoli. Il quotidiano sottolinea la capacità del Toro di essere un leader, come non si era mai visto prima. L’attaccante dell’Inter così come l’attaccante del Napoli hanno ancora tanto da dire in Italia e in Serie A.

Fonte: La Gazzetta dello Sport