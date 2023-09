Lautaro Martinez, l’Argentina complica il derby: il programma – GdS

Bolivia-Argentina potrebbe compromettere la condizione fisica di Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter avrà poco tempo a disposizione per preparare il derby di Milano. Le informazioni riportate da Gazzetta dello Sport.

CONDIZIONI SFAVOREVOLI – La sosta nazionali prima del derby complica i piani dell’Inter e, più nello specifico, di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, infatti, sarà a disposizione dell’Argentina prima per la sfida contro l’Ecuador e poi per quella in trasferta contro la Bolivia. Quest’ultima gara è in programma il 12 settembre, alle ore 22:00 italiane. Di conseguenza Lautaro Martinez potrà utilizzare, comodamente, i tradizionali voli di linea argentini per tornare in Italia la sera successiva alla partita. È probabile, dunque, che alle 14:00 del 14 settembre il Toro possa unirsi al gruppo di Simone Inzaghi per il consueto allenamento. L’argentino, a causa degli impegni con la Nazionale, dovrà farsi bastare le 48 ore a disposizione per preparare l’attesissimo derby milanese. In realtà, come spiega la Gazzetta dello Sport, a impensierire l’Inter non sono tanto gli spostamenti e il jet lag, quanto le particolari condizioni climatiche con cui Lautaro Martinez sarà costretto a giocare in Bolivia. La seconda sfida dell’Argentina, infatti, si disputerà a La Paz che, collocata a 3600 metri sopra il livello del mare, richiederà un maggior dispendio di energie a causa dello scarso ossigeno. Non è escluso, infatti, che in vista di una gara di campionato così importante l’Inter decida di tenersi in contatto con lo staff sanitario dell’Argentina. In questo modo il club nerazzurro potrà tenere sotto controllo le condizioni fisiche del suo capitano.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo