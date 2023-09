Klaassen il tuttofare: corsa e gol! Inter, beata abbondanza − GdS

Davy Klaassen ha chiuso il mercato dell’Inter, dodicesimo colpo dell’accoppiata Marotta-Ausilio. Corsa e gol per l’olandese

ABBONDANZA − Arriva Klaassen a centrocampo per completare un reparto veramente forte ma al contempo abbondante. L’olandese è arrivato dall’Ajax dopo aver risolto il contratto che lo legava ai lancieri fino al 2024. Ultima partita contro il Ludogorets giovedì sera, doccia e poi volo per Linate. All’Inter contratto di un anno con opzione per il secondo a 1,5 milioni di euro a stagione. Sarà il vice Barella e Mkhitaryan e potrebbe anche aiutare Asllani nel diventare l’alternativa a Calhanoglu. A proposito di Asllani, l’albanese si è impuntato per rimanere ad Appiano Gentile nonostante la non grande fiducia di Inzaghi. Con lui anche Sensi e Agoumé. Il primo probabilmente resterà fuori dalla lista Champions League.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Filippo Conticello