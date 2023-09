L’Italia di Spalletti riparte da 4 punti fermi (+1): Inter presente – GdS

L’Italia di Spalletti è pronta a iniziare la sua avventura, stasera in Macedonia del Nord. Fra i fedelissimi del nuovo commissario tecnico La Gazzetta dello Sport ne individua cinque, di cui uno stasera indisponibile e uno dell’Inter.

LE CERTEZZE – Un protagonista per ruolo nella nuova Italia di Luciano Spalletti, che stasera debutta in Macedonia del Nord. Più un quinto, Federico Chiesa, che a causa di un risentimento muscolare è tornato anzitempo alla Juventus ieri e non ci sarà nemmeno martedì con l’Ucraina. Dei cinque convocati dell’Inter c’è subito un punto fermo, per La Gazzetta dello Sport: è Nicolò Barella, che l’altro giorno in conferenza stampa ha subito elogiato Spalletti. Con lui gli altri dell’Italia sono Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Andrea Elefante