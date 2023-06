Inzaghi vuole l’Inter già con l’ossatura definita: due le priorità – GdS

Inzaghi vedrà la dirigenza dell’Inter in questi giorni, forse già oggi, per il primo vertice in vista della nuova stagione (vedi articolo). La Gazzetta dello Sport parla di due priorità con cui il tecnico vuole ripartire.

SI RIPARTE – Fra le volontà di Simone Inzaghi c’è arrivare al 10 luglio, data probabile (manca l’ufficialità) del raduno, con l’ossatura dell’Inter già fatta. Anche per lavorare al meglio durante il precampionato. Per questo motivo, le priorità su cui l’allenatore si concentra sono due. La Gazzetta dello Sport le anticipa: il riscatto di Francesco Acerbi e il nuovo prestito di Romelu Lukaku. La dirigenza dell’Inter è già al lavoro per accontentare Inzaghi.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo