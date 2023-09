Inzaghi ha rinnovato con l’Inter, ma ingaggio non ritoccato! − GdS

Ufficiale il rinnovo di Simone Inzaghi con l’Inter. Ma, a differenza da quanto raccontato, il tecnico nerazzurro non ha ritoccato il suo ingaggio

NO RITOCCO − L’Inter e Inzaghi si sono promessi amore fino al 2025, ieri l’ufficialità sul rinnovo di contratto dell’allenatore piacentino. Ma non ci sarà nessun ritocco sull’ingaggio, che resterà di cinque milioni di euro. Semmai qualche bonus sarà inserito in caso di future e speranzose vittorie. Il rinnovo era una notizia comunque nell’aria, già paventata da oltre un mese. Si aspettava la sosta per renderlo ufficiale tramite un comunicato. Immaginare un rinnovo nel suo marzo horribilis era un azzardo, ma questa terza Inter inzaghiana così feroce e quadrata è nata proprio lì: in quel momento Simone ha rovesciato il destino. Ha retto la tensione ed è ripartito di schianto. Presidente, dirigenti e tifosi sperano che stavolta non si fermi più.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Filippo Conticello