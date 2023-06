Inzaghi punta la storia, lo aspettano in 7! Inter, scelte fatte − GdS

Simone Inzaghi vuole entrare nell’olimpo degli allenatori italiani più grandi, ovvero di coloro che hanno alzato almeno una volta la Champions League/Coppa dei Campioni. Intanto, in casa Inter pochi dubbi di formazione

OLIMPO − Inzaghi legge i nomi di Nereo Rocchi, Giovanni Trapattoni, Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Marcello Lippi, Carlo Ancelotti e Roberto Di Matteo, e sogna di entrare in questa meravigliosa e storica élite del calcio italiano in Europa. Si tratta dei soli sette allenatori nostrani che hanno vinto almeno una volta la Champions League/Coppa dei Campioni. Simone lo farà col sorriso e col solito e autentico mantra: basso profilo e pedalare. Come a Riad nella finale di Supercoppa, l’Inter farà una breve rifinitura in mattinata sul campo dell’Ataturk. Dubbi di formazione praticamente non ce ne sono: giocheranno Dzeko e Brozovic, con Lukaku e Mkhitaryan pronti a subentrare.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Davide Stoppini