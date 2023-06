Inzaghi programma il mercato con la dirigenza! C’è la data del raduno – GdS

L’Inter in questa stagione ha dimostrato di poter ambire a traguardi importanti, anche nelle difficoltà. Presto Simone Inzaghi incontrerà la dirigenza per programmare il mercato e la nuova stagione. Secondo quanto svelato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, c’è già una data.

PROGRAMMAZIONE – Dopo la delusione in finale di Champions League, l’Inter dovrà inevitabilmente programmare la nuova stagione puntando forte sull’obiettivo scudetto che resta l’obiettivo primario. Conquistata la fiducia da parte del club, Simone Inzaghi nei prossimi giorni incontrerà la dirigenza per programmare il mercato e la nuova stagione. A proposito, il raduno per la preparazione partirà il 10 luglio. La rosa verrà pressappoco rivoluzionata, considerando l’addio di diversi giocatori. Piero Ausilio e Dario Baccin lavorano in gran segreto con l’obiettivo di garantire al mister almeno due giocatori di livello per ruolo così da poter essere competitivi in tutte le competizioni.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo