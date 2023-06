Inzaghi, la probabile formazione per Torino-Inter – GdS

Anche Simone Inzaghi, così come il collega Ivan Juric, studia la probabile formazione per Torino-Inter di questa sera. Di seguito la probabile formazione del tecnico nerazzurro, secondo la Gazzetta dello Sport.

PROBABILE FORMAZIONE – Simone Inzaghi non vuole puntare troppo sul turnover, a differenza di quanto si potrebbe pensare visto la finale di UEFA Champions League in programma tra sette giorni. In palio in Torino-Inter la conferma del terzo posto e la speranza (Lazio permettendo) di agguantare il secondo. Dentro quindi Samir Handanovic in porta (alla sua ultima in nerazzurro), con Bastoni, de Vrij e Darmian a completare la difesa. A centrocampo, da sinistra a destra, Gosens, Calhanoglu, Brozovic, Gagliardini e Dumfries. Davanti spazio a Lautaro Martinez e Dzeko, con quest’ultimo in ballottaggo fino alla fine con Romelu Lukaku.

Fonte: Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando