Inzaghi lavora su Thuram: Lautaro Martinez come spalla per l’aiuto – GdS

Inzaghi ha subito avuto risultati da Thuram, in particolare domenica scorsa in Inter-Fiorentina. E l’allenatore punta su Lautaro Martinez per affrettare l’apprendistato dell’attaccante francese, come scrive La Gazzetta dello Sport.

LA NUOVA COPPIA – Nelle prime tre partite dell’Inter l’attacco titolare di Simone Inzaghi ha sempre visto gli stessi nomi: Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Se il posto del capitano è intoccabile, quello del francese non era scontato visto il ritorno di Marko Arnautovic. Invece lui si è inserito al meglio, con l’ultima settimana spettacolare che lo ha portato al primo gol con l’Inter e la Francia. Inzaghi ha già capito come poter migliorare ulteriormente l’impatto di Thuram in Serie A. La Gazzetta dello Sport, nel giornale oggi in edicola, parla di video e sedute individuali per aumentare la freddezza e perfezionare l’uno contro uno col portiere. Una caratteristica su cui Thuram può ancora migliorare, visti certi errori davanti alla porta. Ma i dati sono positivi e Lautaro Martinez sta facendo quasi da tutor del suo nuovo compagno di reparto.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Filippo Conticello