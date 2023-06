Inzaghi e l’Inter, da oggi primo vertice 2023-2024: i piani – GdS

Da oggi possibile il primo confronto fra Inzaghi e l’Inter per la prossima stagione. La Gazzetta dello Sport parla di due questioni principali da affrontare col tecnico.

SI PROGRAMMA – Simone Inzaghi e l’Inter andranno avanti insieme, dubbi non ce ne sono. E già questa settimana, a partire da oggi, l’allenatore potrà vedersi con l’AD Sport Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio per definire la programmazione della nuova stagione. La Gazzetta dello Sport la definisce una riunione organizzativa, dove si andrà a delineare il precampionato. Ossia: raduno (10 luglio), ritiro, tournée in Giappone (dal 22 luglio) e amichevoli. Ma è chiaro che con Inzaghi il discorso si sposterà anche sul calciomercato e sulle operazioni per rendere l’Inter più forte.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo