Inzaghi, dettagli da sistemare: un messaggio – GdS

Promosso Simone Inzaghi dopo la vittoria per 2-0 in Inter-Monza, anche se resta ancora qualche piccolo dettaglio da sistemare. Inoltre, secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico con una scelta precisa ha voluto mandare un messaggio.

SUFFICIENZA PIENA – Un bel 6.5 per Simone Inzaghi, che ha preparato nel migliore dei modi Inter-Monza. La vittoria per 2-0 ha messo in luce come l’impianto di gioco sia ormai ben consolidato, anche se resta qualche dettaglio da sistemare. Un messaggio chiaro, inoltre, Inzaghi lo ha mandato con una scelta ben precisa: quella di non mandare in campo Joaquin Correa.

Fonte: Gazzetta dello Sport, Davide Stoppini