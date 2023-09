Inzaghi a caccia di scudetto: Inter-Milan per dimostrare supremazia – GdS

Oltre alle Coppe c’è di più: Inzaghi vuole anche lo scudetto. Inter-Milan darà risposte sulla favorita per la seconda stella, secondo Gazzetta dello Sport.

SECONDA STELLA – L’obiettivo stagionale auto-dichiarato di Inter e Milan è la vittoria dello scudetto, che per entrambe significherebbe conquistare la seconda stella. Difficile pronosticare adesso, dopo solo tre giornate, ci sarà tra le due ad avere la meglio. Un primo vero indizio, però, potrà darlo l’esito e la prestazione del 16 settembre prossimo, quando i due club si affronteranno nell’attesissimo derby di Milano. In Inter-Milan Simone Inzaghi avrà la possibilità di dimostrare la superiorità del suo gruppo nerazzurro. Superiorità, o anche uguaglianza, resa evidente già in passato da dati specifici. Per esempio, nel biennio 2021-2023 l’Inter ha segnato ben 22 reti in più rispetto ai cugini. Le reti subite, invece, sono 74 per entrambe. Dunque, la squadra di Inzaghi ne esce più competitiva nella fase offensiva, e lo dimostrano anche i derby di Champions League dominati lo scorso anno.

RISPOSTE – Nonostante questo, come evidenzia Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi, al contrario di Stefano Pioli, non è ancora riuscito nell’impresa di portare a Milano lo scudetto. L’allenatore piacentino ci è andato sì molto vicino, proprio nell’anno in cui a vincerlo fu il Milan, per poi lasciarselo scappare. Dopo le Coppe conquistate nei suoi anni all’Inter, adesso Inzaghi è a caccia dello scudetto ed ha ancora tutto il tempo per cucirlo sulla maglia nerazzurra. Inter-Milan sarà una partita delle risposte, che permetterà di avare i primi indizi sulla squadra che riuscirà a raggiungere prima la seconda stella.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Sebastiano Vernazza