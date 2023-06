Inter, una parola d’ordine: mai paura! Inzaghi sfida Guardiola − GdS

Ieri nel media day della Uefa ad Appiano Gentile risuonava più di tutte una frase: nessuna paura. La ribadiva in toto tutta l’Inter, da Inzaghi ai giocatori fino ai dirigenti

NESSUNA PAURA − Inter, niente paura. Così Inzaghi e in sequenza tutti i giocatori, da Dimarco a Bastoni passando per Onana e Lautaro Martinez. Tutti in coro. Si tratta di una partita di calcio, rispetto sì ma paura per nessuno. L’Inter si carica in vista della finalissima di Champions League a Istanbul. Tra quattro giorni la grande sfida contro il Manchester City di Pep Guardiola. Appunto quel Guardiola, l’allenatore più bravo e geniale al mondo – parola di Simone – che lo stesso tecnico piacentino ha incontrato in viaggio di nozze a New York nel 2019. Un segno del destino.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Filippo Conticello