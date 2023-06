Inter, tutti a Istanbul (letteralmente): esodo nero-blu in Turchia! − GdS

Invasione interista a Istanbul per la finale di Champions League tra Manchester City e Inter. C’è chi è arrivato anche in bicicletta

INVASIONE − La gara del tifo va all’Inter. Questo è più che sicuro. Istanbul invasa da tifosi nerazzurri, che sognano di ripetere il 2010 e alzare al cielo la Champions League ai danni del Manchester City. In Turchia si è arrivati in aereo, caravan, auto e addirittura in bicicletta, come Francesco Tosato, che ha attraversato Gorizia, Lubiana, Zagabria, Slavonski Brod, Belgrado, Svilanjac, Sofia, Plovdiv, Svilengrad e Corlu prima di festeggiare il suo arrivo all’Ataturk con un bel selfie. Insomma si fanno pazzie per la pazza Inter. Non è da meno la Curva Nord, che con sei van pieni di cartoncini e bandierine ha attraversato sei Paesi pur di arrivare con tutto l’occorrente pronto per la fantastica coreografia a sostegno della squadra. Intanto oggi attesi 20 charter organizzati dall’Inter per portare gli ultimi tifosi in Turchia. Ci saranno anche gli Inter club di tutto il mondo: New York, Miami, Giacarta, Qatar e Dubai.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Vincenzo D’Angelo