Inter, tutti a Istanbul: letteralmente! In Turchia 500 dipendenti − GdS

L’Inter il 10 giugno volerà a Istanbul per giocare la finale di Champions League. Zhang per l’occasione porterà tutta l’azienda in Turchia, ovvero tutti e 500 dipendenti che ne fanno parte

TUTTI A ISTANBUL − Entusiasmo incontenibile per Steven Zhang, pronto a portare a Istanbul letteralmente tutta l’Inter. In vista del 10 giugno, finale di Champions League, ben 500 dipendenti dell’Inter (praticamente tutto l’organico) salirà sul volo charter in direzione Ataturk per spingere la Beneamata verso l’impresa contro il Manchester City. Questa finale è talmente storica, inattesa e frutto di un lavoro collettivo tra le stanze di Viale della Liberazione, per lasciare indietro qualcuno: ecco allora la decisione del presidente Zhang che ha invitato via mail tutti i lavoratori nerazzurri.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Filippo Conticello