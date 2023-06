Inter, pioggia di premi: ulteriore bonus in caso di vittoria – GdS

Pioggia di premi individuali per i giocatori dell’Inter, come riporta la Gazzetta dello Sport. Con la decisione della società di aumentare i bonus per i giocatori in caso di vittoria finale della UEFA Champions League.

BONUS AUMENTATI – È previsto un premio di nove milioni di euro lordi in caso di vittoria della UEFA Champions League a Istanbul. Una pioggia di bonus per i giocatori dell’Inter, che riceverebbero circa 200mila euro a testa (oltre a quelli già incassati fin qui). La decisione l’ha comunicata proprio Beppe Marotta ieri allo spogliatoio, dopo la decisione presa con il presidente Steven Zhang. Si tratta di un conto che parte dai 4,5 milioni già stabiliti nei contratti dei giocatori più un riconoscimento di altri 4,5 milioni deciso dalla società.

Fonte: Gazzetta dello Sport, Davide Stoppini