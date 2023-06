Inter, il piano per le amichevoli da definire oltre la tournée in Giappone

L’Inter al momento ha due amichevoli definite, quelle della tournée in Giappone. La Gazzetta dello Sport anticipa come la società si muoverà per organizzare le altre.

IN CAMPO – La stagione dell’Inter inizierà il 10 luglio, a circa quaranta giorni dall’esordio ufficiale in Serie A (19 o 20 agosto). Per arrivare al meglio, la società e Simone Inzaghi stanno predisponendo un programma di amichevoli che ricalca quello dell’anno scorso. A metà settimana, stando alla Gazzetta dello Sport, previste partitelle contro formazioni dilettanti ad Appiano Gentile, mentre nel fine settimana saranno partite vere e proprie contro formazioni internazionali. Questo, ovviamente, fuori dal periodo della tournée in Giappone (24 luglio-1 agosto): lì già definite le partite del 27 con l’Al-Nassr e dell’1 col PSG.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo