Inter no stop, dopo Istanbul in 5 subito da Mancini in Nazionale − GdS

Per alcuni giocatori dell’Inter sarà una prima metà di giugno caldissima. Dopo Istanbul, in 5 partiranno per aggregarsi all’Italia di Mancini

NO STOP − Sarà un’Inter-Nazionale, quella che andrà all’assalto della Nations League in Olanda. L’Inter, infatti, sarà la squadra più rappresentata nell’Italia di Roberto Mancini con ben 5 convocati: Bastoni, Acerbi, Dimarco, Darmian e Barella. Il quintetto, insieme al possibile futuro interista, Retegui, si aggregheranno alla Nazionale tra l’11 e il 12 giugno. Il 15 subito in campo ad Enschede per sfidare la Spagna nella semifinale di Nations League. Il 18 la finalissima con la vincente tra Olanda e Croazia. Olandese appunto sorteggiati per ospitare la final four del torneo. Nella formazione titolare dovrebbero figurare quattro interisti: Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile/Retegui, Pellegrini.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Andrea Elefante