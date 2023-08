Inter-Monza, sciopero di 15′ per la Curva Nord: il motivo – GdS

15 minuti di sciopero durante Inter-Monza da parte della Curva Nord. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il motivo è da ricercare nei rapporti tra il tifo organizzato e la società.

SCIOPERO – 15 minuti di sciopero in Inter-Monza da parte della Curva Nord. Il motivo è presto spiegato: protesta contro la società. Ma non per quanto riguarda il mercato, o questioni di campo. Bensì, per via dei rapporti generali tra il tifo organizzato e la società stessa.

Fonte: Gazzetta dello Sport, Filippo Conticello