Inter-Monza, le probabili formazioni. Inzaghi, pochi dubbi – GdS

Questa sera alle ore 20.45 ricomincia il campionato dell’Inter. I nerazzurri giocheranno contro il Monza di Raffaele Palladino, le probabili formazioni secondo la Gazzetta dello Sport.

PROBABILI – Ha inizio questa sera una nuova era. La rivoluzione sul mercato ha visto protagonisti i nomi di Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin, ora tocca a Simone Inzaghi far funzionare la macchina costruita. Le chiavi per la partita oggi sono affidate all’attacco, in particolare alla coppia Marcus Thuram-Lautaro Martinez. I due esordiranno dal primo minuto insieme, c’è curiosità per conoscere la loro intesa e la capacità di lavorare l’uno con l’altro. Tra i nuovi farà la sua apparizione anche Yann Sommer da titolare al centro della porta.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Caprari; Mota.