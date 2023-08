Inter-Monza, Palladino si affida agli ex per fermare Inzaghi – GdS

Si giocherà oggi la prima partita del campionato dell’Inter contro il Monza. Raffaele Palladino si affiderà agli ex nerazzurri per fare lo scherzetto a Simone Inzaghi.

SGAMBETTO – Uno scherzo del destino per tanti giocatori, tra cui Carlos Augusto appena trasferitosi dal Monza all’Inter, Danilo D’Ambrosio che ha fatto il percorso inverso come Roberto Gagliardini e Valentin Carboni. Gli ex nel match di questa sera sono innumerevoli, Raffaele Palladino punta su di loro anche con i fratelli argentini per sorprendere Simone Inzaghi e fare il terzo sgambetto in tre partite ai nerazzurri. Questa sarà la prima partita del Monza senza Silvio Berlusconi, il destino ha voluto che sarà contro i cugini del suo storico Milan. Un mix di storie ed intrecci che avrà la sua soluzione a San Siro dalle ore 20.45.

fonte: Gazzetta dello Sport – Matteo Delbue