Inter-Monza, Acerbi out! Per il resto Inzaghi ha già il suo XI − GdS

Vigilia di campionato. Domani Inter-Monza, gara d’esordio dei nerazzurri nella nuova stagione. Fuori Acerbi, per il resto squadra già fatta

SCELTE FATTE − Davanti ad un San Siro sold-out, domani l’Inter esordirà col Monza in campionato. A saltare il debutto Francesco Acerbi per un risentimento muscolare, al suo posto pronto Stefan de Vrij. Per il resto squadra praticamente fatta. Davanti a tutti c’è Yann Sommer, alla prima a San Siro. Il trio difensivo, oltre a de Vrij, sarà formato da Darmian e Bastoni. A centrocampo, il quintetto che ha portato l’Inter in finale di Champions League: Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In avanti, niente più Lu-La, ma si procederà con la Thu-La. Lautaro Martinez il faro, Thuram con un solo imperativo: fare gol!

Fonte: Gazzetta dello Sport − Filippo Conticello