Inter-Milan, Tomori costringe Pioli a cambiare coppia in difesa – GdS

Pioli corre ai ripari dopo la squalifica di Tomori. Contro l’Inter pronto in difesa un tandem centrale inedito e giovanissimo, secondo Gazzetta dello Sport.

TANDEM DIFENSIVO – L’Inter deve ancora scendere in campo per la sfida contro la Fiorentina. Ma con il Milan che ha già disputato, e vinto, il terzo turno di campionato nella gara all’Olimpico di venerdì sera contro la Roma, alcune scelte per il derby possono già essere chiare. Stefano Pioli, infatti, nella prossima di San Siro sarà costretto a cambiare volto alla propria difesa. Il doppio giallo rimediato nell’ultima giornata di Serie A costringe Tomori a un turno di stop per squalifica. Niente derby milanese, dunque, per il difensore che è una delle certezze del reparto difensivo rossonero. Al fianco di Thiaw, quindi, Pioli dovrà schierare Kalulu, andando a formare una coppia centrale giovane e inedita. Nel big match di San Siro i due difensori rossoneri saranno chiamati a portare a termine un compito importante: tenere a bada Lautaro Martinez, e non solo.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Alessandra Gozzini