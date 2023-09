Inter-Milan già in Francia, Thuram e Giroud si stuzzicano! − GdS

Cresce l’attesa per Inter-Milan e anche dal ritiro della Francia non si pensa ad altro. Si stuzzicano Thuram e Giroud

ARIA DI DERBY − Nel ritiro della Francia a Clairefontaine non si pensa ad altro che al Derby Inter-Milan del 16 settembre. D’altronde, la Nazionale francese si è fatta ricca sia di interisti che di milanisti: due tra le fila nerazzurre, Thuram e Pavard, tre tra quelle rossonere, Maignan, Theo Hernandez e Giroud. In mezzo, lo spettatore interessato (per ragioni di classifica), Rabiot. Tra un allenamento e un altro, interisti e milanisti scherzano e parlano di Derby. Thuram e Giroud si stuzzicano, «Vinciamo noi» carica il nerazzurro, «C’è attesa» risponde prudente il veterano del Milan. Il 16 è in arrivo, il verdetto lo darà il campo.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Alessandro Grandesso