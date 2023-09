Inter-Milan, Acerbi pronto a tornare. Darmian ancora in ripresa – GdS

Dall’allenamento del gruppo nerazzurro giungono risposte sull’infermeria in vista di Inter-Milan. Confortanti le condizioni di Acerbi, mentre Darmian continua a lavorare verso la ripresa. Le ultime da Gazzetta dello Sport.

RIPRESA – Buone notizie in casa Inter nel corso di questa sosta per le Nazionali. Come conferma l’edizione odierna di Gazzetta dello Sport, migliorano le condizioni fisiche di Francesco Acerbi, che corre verso una definitiva ripresa. Secondo il quotidianoo sportivo, infatti, il difensore sarà nuovamente a disposizione di Simone Inzaghi per Inter-Milan del 16 settembre. Acerbi nella giornata di ieri si è definitivamente allenato insieme ai suoi compagni, a differenza del compagno Matteo Darmian, che continua a dividersi fra lavoro in gruppo e differenziato.

Fonte: Gazzetta dello Sport