Inter, Manchester City come Real Madrid del ’64: come finì… − GdS

Attesa finita, stasera la finale di Champions League tra Manchester City e Inter. I nerazzurri da sfavoriti contro i marziani inglesi. Scenario che rievoca quello del 1964 al Prater di Vienna contro il Real Madrid

VAI − Anche lì l’Inter partiva nettamente sfavorita contro il Real Madrid dei magnifici Di Stefano, Puskas e Gento. Il risultato? 1-0 per la Grande Inter di Mazzola e Facchetti e prima storica Coppa dei Campioni a Milano. Dal 1964 al 2023, dal Prater di Vienna all’Ataturk di Istanbul. Questa sera l’Inter sfida il Manchester City nella finale di Champions League, la sesta della sua storia. L’impossibile non è vocabolo che si addice alla storia ultracentenaria della Beneamata, dunque, è lecito provarci fino alla fine. Ai piedi del Bosforo, la galattica banda di Guardiola, il rivoluzionario del calcio. Inzaghi sui versi del poeta turco Nazim Hikmet, reciterà a Lautaro Martinez e compagni: «Il più bello dei mari è quello che non navigammo. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti». La più bella delle coppe ancora l’Inter Inzaghiana non l’ha alzata.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Luigi Garlando