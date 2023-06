Inter, caccia al prossimo main sponsor: uno in vantaggio – GdS

Dopo aver annunciato la presenza di Paramount+ come main sponsor per le ultime due gare stagionali contro Torino e Manchester City, prosegue il lavoro per cercare una partnership in vista della prossima stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, una compagnia aerea sarebbe in vantaggio.

MAIN SPONSOR – Dopo che farà da main sponsor per le gare contro Torino e Manchester City, Paramount+ passerà dal prossimo anno sul retro delle maglie al posto di Lenovo. Il che significa che sarà necessario trovare un main sponsor per le prossime stagioni. A tal proposito proseguono per l’Inter le trattative con possibili partner commerciali e in vantaggio ci sarebbe Qatar Airways, che ha sorpassato anche Turkish Airlines.

Fonte: Gazzetta dello Sport, Filippo Conticello