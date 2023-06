Inter, la strategia per battere il Manchester City! Filosofia Inzaghi – GdS

L’Inter sfiderà domani sera il Manchester City nella finale di Champions League. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport individua la possibile strategia con cui la squadra di Inzaghi può imporsi sull’11 di Guardiola

STRATEGIA – L’Inter si appresta a sfidare il Manchester City in finale di Champions League. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport il club nerazzurro ha diverse armi per far male ai “citizens”. Inzaghi dovrà “ispirarsi” a quanto fatto dal Real Madrid nell’andata delle semifinali: “lasciar sfogare” il Manchester City per poi ripartire in contropiede. Sarà importante, inoltre, non schiacciarsi troppo dietro: la linea difensiva dell’Inter dovrà cercare di alleggerire la pressione del City, con Dimarco e Dumfries attenti a non far prendere troppo campo a Grealish e Bernardo Silva. Sarà fondamentale anche l’apporto di Brozovic: il croato può scalare fra i difensori e dare una mano in ripiegamento su Haaland. In attacco serviranno prove maiuscole di Dzeko prima e Lukaku poi. Infine, soprattutto, servirà giocare leggeri di testa cercando magari l’appoggio del pubblico, sicuramente schierato con l’eroe di casa Calhanoglu.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Fabio Licari