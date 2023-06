Inter a Istanbul, 40 mila tifosi a San Siro: il piano per la finale − GdS

In vista della finale di Champions League tra Manchester City e Inter, la società sta lavorando col Comune per far aprire San Siro e vedere la partita di Istanbul dentro lo stadio

APERTO − Prima era un’ipotesi, ora potrebbe presto diventare realtà. Ovvero San Siro pieno ma senza l’Inter. La società e il Comune di Milano stanno lavorando in sinergia per aprire San Siro il 10 giugno e permettere a migliaia di tifosi interisti, impossibilitati ad andare a Istanbul, di vedere la finale contro il Manchester City proprio all’interno della stadio. Il piano è quello di vendere circa 40 mila biglietti con maxi schermo da collocare nel settore arancio del Meazza. Ai tifosi la possibilità di assistere alla sfida tra spalto e prato come nei concerti. Il prezzo si aggirerebbe dai 10 ai 25 euro.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Vincenzo D’Angelo