Inter-Fiorentina, la moviola: Marchetti tenero con 2+1, giusto su Barella – GdS

La moviola di Inter-Fiorentina, sulla Gazzetta dello Sport stamattina in edicola, non promuove l’arbitro Marchetti. Ma, in relazione alla questione Barella di cui alcuni hanno parlato ieri sera, dà ragione al direttore di gara.

LA VALUTAZIONE – Prende 5.5 l’arbitro Matteo Marchetti nella moviola di Inter-Fiorentina sulla Gazzetta dello Sport. Questo perché si dimentica due ammonizioni evidenti ai viola, Cristiano Biraghi per un plateale fallo di mano su Lautaro Martinez che puntava l’area e Arthur per un pestone a Nicolò Barella. Quest’ultimo poi protesta in maniera eccessiva, seppur giustificata, e si prende a sua volta il giallo (non rosso, come chiedeva qualcuno). Corretto non dare rigore alla Fiorentina per una leggera trattenuta di Alessandro Bastoni a Nicolas Gonzalez, inevitabile quello per l’Inter con Oliver Christensen che travolge Marcus Thuram. Come cartellini poteva starcene anche uno a Nikola Milenkovic, per un fallo su Lautaro Martinez.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Andrea Ramazzotti