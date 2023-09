Inter-Fiorentina, Lautaro Martinez sopra tutti! Le pagelle – GdS

Il trionfo dell’Inter sulla Fiorentina si ripete anche nelle pagelle della Gazzetta dello Sport. Il giornale premia in assoluto Lautaro Martinez: è lui il migliore.

BRAVISSIMI – Prende 8 Lautaro Martinez, migliore in campo di Inter-Fiorentina. Cinque gol in tre partite, due doppiette in altrettante gare casalinghe. Il voto all’Inter è 7,5, ossia quanto hanno anche Simone Inzaghi e Marcus Thuram che si è finalmente sbloccato. Sfilza di 7: Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco. “Solo” 6 per Yann Sommer e tre subentrati come Marko Arnautovic, Carlos Augusto e Davide Frattesi.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Sebastiano Vernazza