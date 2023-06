Inter, ecco come si ferma Haaland! La strategia di squadra – GdS

L’Inter sfiderà sabato il Manchester City in finale di Champions League. Haaland è sicuramente uno dei pericoli principali: ecco come fermare l’attaccante norvegese secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport

CONTENERE – L’Inter ha di fronte a sé l’ultima sfida della stagione: sabato, ad Istanbul, andrà in scena la finale di Champions League contro il Manchester City. Una delle preoccupazioni principali sarà quella di contenere Haaland: il centravanti norvegese, secondo la Gazzetta dello Sport, va fermato con un lavoro corale e non da un singolo giocatore. Il lavoro dovrà partire dagli esterni come Dumfries, che dovrà essere bravo a limitare le incursioni di Grealish e tagliare le linee di passaggio per l’attaccante del City. Anche il centrocampo dovrà fare la sua parte: sarà importante sporcare le linee di passaggio e non lasciare campo ai centrocampisti del City. Anche i difensori avranno un compito fondamentale: Rudiger, secondo la “rosea”, ha tracciato la via. Bastoni ed Acerbi dovranno fare buona guardia su Haaland non aspettando il norvegese ma asfissiandolo con una marcatura stretta ed aggressiva.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini