Inter, che difesa: top in Europa e come Herrera! 4 elementi − GdS

L’imperforabilità dell’Inter è qualcosa di eccezionale. Nessuna squadra in Europa, nei top 5 campionati, ha fatto meglio. Si tratta di un dato che non accadeva da 57 anni

SUPER − L’Inter ha incassato in questo avvio di campionato la bellezza di zero gol. Sommer mai violato e difesa da urlo. In Europa, nessuno come la squadra di Simone Inzaghi. Non accadeva da ben 57 anni che l’Inter non subisse nemmeno un gol nelle prime tre partite di campionato, ovvero dalla Beneamata del mago Helenio Herrera. Il merito è della nuova organizzazione tattica di Simone Inzaghi e di un’Inter che ha riscoperto una nuova importante linfa: il pressing alto. Entrando nello specifico sono 4 gli elementi da sottolineare. In primis, appunto la pressione. Ora l’Inter pressa e difende da squadra, ergo la difesa non va in difficoltà. Due, il centrocampo. Calhanoglu garantisce qualità e interdizione. Eccezionale! Tre, l’evoluzione dei singoli. Qui, spicca de Vrij, che sembra essere ritornato quello dei tempi migliori, insomma l’olandese dello Scudetto. Quarto elemento, la profondità nelle scelte. Inzaghi, oltre ad avere dei titolari fortissimi, ha delle alternative all’altezza. Ah sì, tra queste un campione del Mondo e d’Europa come Benjamin Pavard.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Davide Stoppini