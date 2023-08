Inter a caccia di scudetto. Zhang ambizioso dà fiducia a Inzaghi! – GdS

Zhang non smette di credere nell’Inter. Per la nuova stagione fissato l’obiettivo richiesto a Inzaghi. La Gazzetta dello Sport fa il punto.

AMBIZIONI – Tanto criticato quanto impegnato sul campo per la sua Inter: Steven Zhang divide i sentimenti della tifoseria nerazzurra da sempre. Eppure il Presidente interista ha dimostrato, sin dal 2018, quanto importante sia per lui il progetto Inter. Dopo la finale di Champions League dello scorso anno, poi, il sogno di portare in alto i colori del club sono aumentati e con esso anche le ambizioni sul mercato. La rivoluzione della rosa di Simone Inzaghi ha un obiettivo ben mirato: un altro scudetto e la seconda stella. Zhang non vuole rinunciarci e per questo ha fornito al suo allenatore piacentino ventidue titolari che possano garantire competitività. A questo si aggiunge anche la fiducia allo stesso mister. Come spiega la Gazzetta dello Sport il Presidente dell’Inter e Simone Inzaghi, che hanno uno splendido rapporto, lo scorso mese hanno raggiunto una nuova intesa per il contratto, che avrà scadenza nel 2025. Indice, questo, di stima e supporto in vista della nuova stagione.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo