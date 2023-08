Inter, l’arma segreta di Inzaghi sta in un fattore fondamentale − GdS

L’Inter non ha sbagliato alla prima di campionato a San Siro contro il Monza: è lampante come l’arma di Inzaghi stia in un fattore.

ARMA − L’Inter ha vinto imponendosi alla prima contro il Monza a San Siro. L’arma di Simone Inzaghi è stata subito chiara e proprio di questo ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il tecnico nerazzurro, rispetto ad altre rivali, ha la possibilità di cambiare a gara in corso e di non diminuire il livello dei titolari. Anzi. Carlos Augusto e Federico Dimarco non sono poi tanto diversi. Così come di livello alto sono i ricambi di Juan Cuadrado, Asllani, Stefano Sensi, Davide Frattesi e Marko Arnautovic. È questo il vero salto di qualità dell’Inter nella stagione 2023/24 secondo La Gazzetta dello Sport.

Fonte: La Gazzetta dello Sport