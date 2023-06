L’Inter anti Manchester City è in gestazione: due scalpitano! − GdS

Sta per nascere l’Inter che affronterà la corazzata Manchester City a Istanbul il 10 giugno. Intanto due buone notizie per Inzaghi

LABORATORIO − Ieri ad Appiano Gentile seduta di allenamento sui generis con l’Inter in allenamento pre Manchester City praticamente sotto gli occhi di tutto il mondo. Vastissima la schiera dei giornalisti accreditati Uefa per assistere e partecipare al media day dedicato alla finale di Champions League. Il laboratorio di Inzaghi è in gran fermento. Il programma è chiaro: allenamenti personalizzati per ogni singolo giocatore, studio maniacale dell’avversario con un occhio in particolare sul pressing asfissiante della squadra di Guardiola, riflessioni e prove su come arginare l’ostacolo più grande inchiodandolo tatticamente. Due gli uomini più vivaci e attivi dell’allenamento di ieri: Dzeko e Mkhitaryan. Caldissimo il piede del bosniaco, che praticamente ha segnato ad ogni conclusione provata; mentre l’armeno ha corso in maniera fluida e ottimale nella sgambata a parte. Oggi rientrerà ufficialmente in gruppo. I due si candidano per una maglia dal 1′.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Filippo Conticello