Haaland: «L’Inter ci renderà la vita difficile! Sento la pressione»

Erling Braut Haaland ha parlato in vista di Manchester City-Inter, finale di Champions League. L’attaccante norvegese ha detto la sua sui nerazzurri

TOP TEAM − Erling Haaland sull’Inter: «Non mi piace parlare molto dei rivali: preferisco concentrarmi su me stesso e sulla mia squadra. Affrontiamo un team forte che ci renderà la vita difficile: dobbiamo giocare al top per vincere. Incoronazione da Lukaku? Sono state belle parole da parte sua, le ho apprezzate. Ma io penso solo alla prossima partita».

PRESSIONE − Haaland non si nasconde: «Mentirei se dicessi che non sento la pressione, è ovvio che sia così. E poi è vero: avevano vinto 4 volte la Premier in 5 anni prima che arrivassi io, avevano vinto praticamente tutto: è evidente che sanno già come si fa. L’unica cosa che manca è la Champions, quindi è chiaro che io sono qui per dare una mano a vincerla, per cercare di fare una cosa che il club non ha mai fatto prima: farò del mio meglio, perché riuscirci significherebbe tutto per me».

Fonte: Gazzetta dello Sport − Davide Chinellato