Grosso: «Inter, punto di forza la completezza! Non unica favorita»

A tre giornate dall’inizio del campionato Grosso fa il punto della situazione sull’Inter ma anche su altre big del campionato. Ecco il pensiero dell’ex calciatore espresso su Gazzetta dello Sport.

FAVORITE – Fabio Grosso evidenza i punti di forza dell’Inter, dopo la conclusione del mercato e l’inizio della nuova stagione. Così l’ex nerazzurro: «L’Inter è forte, è partita a punteggio pieno e sicuramente è una delle favorite per lo scudetto. Il punto di forza dell’Inter è la completezza della rosa. In estate ha cambiato tanto, ma adesso Inzaghi ha più alternative e cambi da spendere a partita in corso. Da Cuadrado a Frattesi fino a Carlos Augusto. Come potenziali vincitrici, al netto delle sorprese che possono sempre esserci come si è visto lo scorso anno con il Napoli campione d’Italia, metto anche Milan, lo stesso Napoli e la Juventus. I rossoneri per freschezza e mercato, gli azzurri per la continuità e i bianconeri perché non hanno le Coppe».