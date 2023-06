Gosens via dall’Inter? Contatti avviati con un giocatore di Serie A – GdS

I meriti di Federico Dimarco in questa stagione sono sotto gli occhi di tutti, ma Robin Gosens chiede più spazio e proprio per questo motivo potrebbe andare via. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter ha già avviato i contatti con un altro giocatore della Serie A.

FASCIA SINISTRA – Robin Gosens in questa stagione ha accettato il ruolo di secondo rispetto Federico Dimarco per quanto riguarda la fascia sinistra, riconoscendo i propri limiti dovuti a una condizione fisica non sempre ottimale e soprattutto dall’esplosione del giovane prodotto del vivaio interista. In vista della prossima stagione, però, il tedesco potrebbe chiedere più spazio e proprio per questo motivo un’eventuale cessione è da prendere seriamente in considerazione. L’Inter vuole monetizzare il più possibile e quindi disposta a parlare solo in caso di cessione a titolo definitivo. Intanto sono già partiti i sondaggi per Carlos Augusto del Monza, grande rivelazione dell’ultima stagione in Serie A. Giocatore dal gol e dagli assist facili, proprio come Dimarco.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo