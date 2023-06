Gosens saluta, interesse in Bundesliga: l’Inter ha già pronto il sostituto – GdS

Gosens è tra gli indiziati numeri uno a poter lasciare l’Inter a partire da questa sessione di mercato. Secondo quanto ribadito dalla Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola. Per lui forte richiesta per lui in Bundesliga.

USCITA ED ENTRATA – Il procuratore di Robin Gosens in questi mesi ha manifestato la volontà del suo assistito di giocare con più regolarità, pur riconoscendo l’ottima stagione di Federico Dimarco sulla fascia sinistra. Il tedesco chiede più spazio e potrebbe essere ceduto dall’Inter, che ha già ricevuto delle richieste da club di Bundesliga, su tutti Hertha Berlino e Wolfsburg. In caso di cessione, la dirigenza nerazzurra hanno già individuato il nome del sostituto: Carlos Augusto del Monza, a lungo seguito durante il corso della stagione.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini