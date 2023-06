Gli uomini di Inzaghi per l’impresa di Istanbul! Inter, il piano! − GdS

Inizia il piano Inter in vista della finale di Champions League a Istanbul contro il Manchester City. Inzaghi punta su questi uomini

PRIMO TERZETTO − Tra otto giorni si aprirà il sipario all’Ataturk di Istanbul, in palio la Champions League: finalissima tra Manchester City e Inter. Inzaghi ha in mente il piano per incartare Pep Guardiola. Gli uomini per l’impresa. Numero uno: Acerbi vs Haaland. Per placare la furia del norvegese, pronta una gabbia con il campione d’Europa pronto a guidarla sul campo. Linee di centrocampo e difesa strette: Acerbi a tallonarlo, Brozovic a raddoppiarlo e Bastoni con Darmian a triplicarlo. Barella l’anti De Bruyne. Il tuttocampista sardo al duello col centrocampista più forte del mondo. Guai a dargli il minimo spazio: il belga punisce sempre. Calhanoglu, eroe dei due mondi: sia dell’Inter che della Turchia. La finale nella sua terra e nel suo stadio, dove gioca da capitano con la Nazionale, per entrare nell’Olimpo.

IL SECONDO − Dimarco a tu per tu col prestigiatore Bernardo Silva. Il portoghese è un incanto con la palla, meno se deve rincorrere l’avversario. Il ‘Dima’ della Nord non può affogare. Corsa, qualità ed esperienza: Mkhitaryan. L’armeno conosce il Manchester City e ha la qualità dei palleggiatori di Pep. Il suo rientro sarà fondamentale. L’eterno ballottaggio Dzeko-Lukaku. Con Big Rom si gioca in modo diverso e negli spazi larghi può diventare devastante. Soprattutto quelli che potrebbero aprirsi nella ripresa.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Vincenzo D’Angelo