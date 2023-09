Giroud prova il recupero per Inter-Milan: le date decisive per i test – GdS

A una settimana dal derby Inter-Milan in casa rossonera tiene banco l’infortunio di Giroud, uscito a metà primo tempo in Francia-Irlanda giovedì. L’attaccante fa ritorno anticipato a Milano e La Gazzetta dello Sport dettaglia i passaggi per capire il recupero.

CE LA FA O NO? – Sulle condizioni di Olivier Giroud filtra un cauto ottimismo dall’ambiente Milan, in relazione alla possibilità di un immediato rientro contro l’Inter. Ieri la Francia lo ha rimandato a casa, dispensandolo dall’amichevole di martedì contro la Germania, dopo la distorsione alla caviglia sinistra (di lieve entità) subita giovedì con l’Irlanda. Il dolore sta cominciando a diminuire, ma il tempo di cicatrizzazione non era sufficiente per farlo giocare fra tre giorni. Proprio martedì, secondo La Gazzetta dello Sport, sarà il primo giorno in cui Giroud potrebbe provare a correre. Ma già oggi sarà a Milano per le terapie. Mercoledì era previsto il suo rientro in gruppo e quella è un’altra data in cui valuterà le condizioni della caviglia, ma è più facile che il ritorno a pieno regime sia nella seduta di giovedì mattina. Sarà poi la rifinitura di giovedì, alla vigilia del derby Inter-Milan (sabato ore 18) a sciogliere le ultime riserve sull’impiego di Giroud. Una presenza che, nonostante l’infortunio, non è da scartare.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Marco Fallisi