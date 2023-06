Gagliardini: «Sconfitta in finale brucia! Futuro? Decisioni da prendere»

Roberto Gagliardini, nel corso di una lunga intervista concessa a “L’Eco di Bergamo” ha parlato della finale di Champions League persa con l’Inter

AMAREZZA – Queste le parole di Gagliardini sulla finale di Champions League persa contro il Manchester City: «Non è una partita che si dimentica facilmente. Ovviamente un po’ di amarezza e un po’ di delusione ci sono ancora. Brucia. Brucia perché, alla fine dei novanta minuti, si è capito quanto la partita fosse nelle nostre corde, potevamo portarla a casa. Purtroppo gli episodi non ci sono stati favorevoli e abbiamo perso una grossa occasione. Resta comunque una di quelle partite, come la finale di Europa League di qualche anno fa, che ti insegnano tanto, sicuramente tornerà utile in futuro».

STAGIONE – Gagliardini parla della stagione dell’Inter: «In campionato abbiamo avuto un percorso un po’ così, abbiamo perso qualche punto di troppo e nonostante avessimo le potenzialità per lottare per lo scudetto fino alle ultime giornate, purtroppo ce lo siamo fatto scappare. Soprattutto a causa delle sconfitte contro squadre di media classifica. In Coppa Italia e in Supercoppa abbiamo fatto un percorso importante. La Champions, quando in campionato non riuscivamo a centrare la vittoria, ci ha fatto tornare il sorriso, ci ha restituito fiducia. Questa fiducia e questo entusiasmo ci hanno permesso di superare ogni ostacolo, partita dopo partita, arrivando fino a una finale che a inizio anno era davvero insperata e per molti impensabile. Un sogno che alla fine, nonostante lo squadrone contro cui abbiamo giocato, si poteva portare a casa. Guardando ai punti, probabilmente, meritavamo qualcosa in più, almeno il pareggio nei novanta minuti».

FUTURO – Gagliardini parla del suo futuro: «Mia stagione? Un po’ come quella della squadra, con alcuni alti e un po’ di bassi. Venivo da una stagione, la scorsa, in cui rispetto agli anni precedenti avevo avuto un minutaggio inferiore. Ma alla fine sono più contento per i trofei vinti e per l’apporto che ho potuto dare alla squadra, quando sono stato chiamato in causa come negli allenamenti. Adesso mi scadrà il contratto e sarà quindi un’estate importante, dovrò prendere delle decisioni per il futuro. Con la massima serenità e la massima fiducia per il futuro, sul piano personale, familiare e sportivo. Futuro? In questo momento preferisco pensare al matrimonio, poi mi prenderò una settimana di vacanza e inizierò a concentrarmi sul futuro. Sicuramente la mia ambizione è quella di giocare, ma le scelte le prenderò più avanti».

Fonte: Eco di Bergamo – Carlo Canavesi