Gagliardini: «Istanbul? Emozione, ma sfortuna! Io grato all’Inter»

Roberto Gagliardini ha convolato a nozze con Nicole Ciocca. Il centrocampista, che dal primo luglio non sarà più dell’Inter, ha parlato così dell’ultima stagione

EMOZIONE − Gagliardini sulla finale di Champions League: «È stata una grande emozione per un obiettivo che a inizio anno era insperato, poco prevedibile. Siamo riusciti a regalarci la possibilità di vincere un trofeo incredibile. Un po’ di rammarico c’è, ovvio. Contro una delle squadre più forti del mondo ce la siamo giocata alla pari, facendo noi qualcosina di più. Purtroppo, non è bastato. Ma guardiamo il lato positivo: bisogna trarre il meglio anche dalle sconfitte e questa esperienza servirà in futuro sia a me sia all’Inter».

RAMMARICO − Per Gagliardini un po’ di amaro in bocca: «Non siamo stati fortunati in alcuni episodi e loro hanno trovato il gol nel nostro momento migliore. È un peccato ma le finali si giocano anche sull’episodio. Ed Ederson alla fine ha fatto degli interventi incredibili. La sconfitta brucia, una finale di Champions non capita tutti i giorni. Però bisogna riuscire a trarre il meglio anche dalle sconfitte. L’Inter prima o poi tornerà sul tetto del mondo…».

GRUPPO − Gagliardini sulla forza in Europa: «Uno dei motivi è la forza del gruppo. Abbiamo ricevuto anche qualche critica di troppo ma ci siamo compattati all’interno. Durante gli allenamenti ci siamo dati serenità ed entusiasmo l’un l’altro: questo ci ha permesso di fare un percorso importante in Champions. Il pareggio di Barcellona ci ha consentito di giocarci la qualificazione con serenità. Anche i sorteggi ci hanno aiutato, ci hanno permesso di affrontare squadre che sapevamo di poter battere. Poi le vittorie portano consapevolezza ed entusiasmo e così siamo arrivati a Istanbul».

GRATO − Gagliardini ringrazia la Beneamata: «Sono grato all’Inter, sono stati sei anni e mezzo bellissimi, dove sono cresciuto tanto: ho avuto la possibilità di vincere uno scudetto e di giocare la Champions, di vivere questo sogno. Ringrazio davvero tutti: compagni, società e tifosi».

Fonte: Gazzetta dello Sport − Vincenzo D’Angelo