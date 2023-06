Frattesi, l’Inter torna alla carica: carta Fabbian e Brozovic via − GdS

Prima c’è Istanbul e poi il mercato. Ma l’Inter non vuole farsi trovare impreparata e raccoglie l’occorrente. Frattesi il preferito a centrocampo. Fabbian come contropartita e occhio al futuro di Brozovic

ALLA CARICA − Lo era l’anno scorso e lo sarà anche quest’anno: Frattesi nel mirino delle big. Tra queste l’Inter, innamorata del centrocampista del Sassuolo, il quale avrebbe già dato il suo beneplacito nel trasferirsi a Milano (già si vedeva nerazzurro lo scorso anno!). Bisogna però trovare la quadra giusta. Come? Ovviamente sarà complicato convincere il Sassuolo, da sempre bottega cara. La richiesta è di 40 milioni di euro. Per ammorbidire Carnevali, l’Inter potrebbe mettere sul piatto la carta Giovanni Fabbian, stellina che si è illuminata prepotentemente nell’ultimo anno di Serie B. Dall’altro lato per sfoltire un po’ il centrocampo e fare spazio ad un ipotetico arrivo di Frattesi, resta viva l’ipotesi addio Marcelo Brozovic. Il croato è ritornato ai suoi livelli, ma in caso di offerta importante potrebbe partire. Il PSG ha fatto un sondaggio timido così come il rampante Newcastle del fondo Pif.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Filippo Conticello