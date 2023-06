Frattesi-Inter sempre di attualità: due giocatori per il Sassuolo – GdS

Frattesi è segnalato in uscita dal Sassuolo, con il suo AD Carnevali che non fa nulla per non alimentare l’interesse di altri club. Con l’Inter, spiega La Gazzetta dello Sport, discorso impostabile anche con contropartite.

MONETA DI SCAMBIO – Che all’Inter piaccia Davide Frattesi è fuori discussione e noto da tempo, considerato che più volte è arrivata una conferma dell’interesse. Anche quest’anno il Sassuolo non mette il veto alla cessione e si valuta se e come impostare una trattativa. L’Inter vede Frattesi come possibile sostituto di Marcelo Brozovic, spostando Hakan Calhanoglu davanti alla difesa in maniera definitiva (vedi articolo). Per lui, peraltro, la parabola di crescita ipotizzata è come quella di Nicolò Barella. Come ovvio, il Sassuolo non lascia partire a prezzo di saldo i suoi giocatori e fa una valutazione elevata. Ma nei frequenti contatti fra i due club si inseriscono delle parziali contropartite. Per abbassare il cash per Frattesi occhio a Giovanni Fabbian, di rientro dalla Reggina, e Samuele Mulattieri promosso in Serie A col Frosinone.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini