Frattesi all’Inter lo porta… Gosens: l’Union Berlino spinge! − GdS

Davide Frattesi è promesso sposo dell’Inter, ma per trasformare il sì in nero su bianco servirà prima una cessione. Robin Gosens corteggiato dall’Union Berlino

LA SVOLTA − Inter, prima si vende e poi si compra. Questo il diktat di Zhang a Marotta e ad Ausilio. Dunque per chiudere definitivamente Frattesi, il quale ha già detto sì al club nerazzurro – che a sua volta ha trovato un accordo di massima col Sassuolo per un affare complessivo da 35 milioni (inserimento di Samuele Mulattieri) – bisognerà cedere qualcuno. L’indiziato principale è Gosens. Il tedesco, alternativa di Federico Dimarco, reclama spazio e titolarità per non prendere il treno Germania Euro 2024. In patria, si fa avanti l’Union Berlino. Il club della capitale, che ha conquistato una clamorosa e inedita qualificazione in Champions League, può accontentare le richieste dell’Inter. A 20 milioni l’operazione potrebbe chiudersi.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Vincenzo D’Angelo