Frattesi-Inter, affare da 35 milioni: manca un ultimo step! − GdS

Davide Frattesi promesso sposo dell’Inter. Affare da 35 milioni col Sassuolo, Mulattieri a Reggio Emilia. Manca solo l’OK di Zhang a procedere

LA SITUAZIONE − Frattesi e l’Inter sono pronti a dirsi sì: il centrocampista del Sassuolo è promesso sposo nerazzurro. C’è il gradimento totale del ragazzo, così come l’accordo di massima con la società neroverde. Affare da 35 milioni di euro: 30, il prezzo del giocatore, più i 5 milioni di Samuele Mulattieri. Nelle prossime ore, l’Inter lo riscatterà per 500 mila euro dal Frosinone per poi girarlo agli emiliani. Manca solo uno step: l’autorizzazione di Steven Zhang a procedere. Per farlo si attende un’uscita. Ad oggi, non c’è nessuna pista concreta: da Onana a Darmian passando per Brozovic e Correa. Non si muove nulla. Quest’attesa dà spazio a Milan, Juventus e Roma di parlare col Sassuolo.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Davide Stoppini